Текущие события
Футбол. Премьер-лига
5.08
Спартак
Крылья Советов
Футбол. Первая лига
5.08
Арсенал
Енисей
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:00
Ноа
АЕК
Футбол. Еврокубки
19:30
Паневежис
Маккаби
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
ПАОК
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
5.08
Спартак
Крылья Советов
4.08
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород
4.08
Ахмат
Локомотив
4.08
Факел
Краснодар
4.08
ЦСКА
Оренбург
3.08
Рубин
Химки
3.08
Зенит
Ростов
3.08
Акрон
Динамо
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий «Спартака» Бонгонда высказался об интересе «Барселоны» к нему

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался об интересе к нему «Барселоны».

Спартак
БарселонаПремьер-лига: таблица и календарь
Нападающий «Спартака» Бонгонда высказался об интересе «Барселоны» к нему | Источник: Чемпионат.com

«Слышал эти новости, но я не знаю ничего об этом. Я остаюсь здесь и играю за “Спартак”, — приводит слова Бонгонды “Матч ТВ”.

Ранее сообщалось, что главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик видит в Бонгонде замену Ансу Фати.

Бонгонда родился в Бельгии, но представляет национальную команду ДР Конго. Он начинал свою карьеру в клубах Бельгии, затем выступал за «Сельту», «Трабзонспор» и «Генк». С 2022 года играл в составе «Кадиса», которому помог сохранить место в элитном дивизионе Испании. 28-летний футболист стал игроком «Спартака» летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 он провёл за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил воcемь голов и сделал две результативные передачи.

«Спартак» — «Крылья»: Романцев на поле и дубль Угальде
21
фотография
21
фотография
21
фотография
Читайте также от «Чемпионат.com»
Жертва Олимпиады. Спортсменка заразилась кишечной палочкой после заплыва
«Это беспредел, убийство команды». Главный судейский скандал сезона в РПЛ
Сверхчеловек из Китая впервые отобрал у США золото!
Лучший месяц в карьере Мирры!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь