Палата по разрешению споров РФС рассмотрит иск тренера Федотова к ЦСКА 6 августа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Первое заседание палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) по иску тренера Владимира Федотова к ЦСКА состоится 6 августа. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ПФК ЦСКА. Первое заседание состоится 6 августа», — сообщили в службе коммуникаций РФС.