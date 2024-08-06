Палата по разрешению споров РФС рассмотрит иск тренера Федотова к ЦСКА 6 августа
Московский клуб объявил об уходе специалиста с поста главного тренера 3 июня.
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Московский клуб объявил об уходе специалиста с поста главного тренера 3 июня.
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Первое заседание палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) по иску тренера Владимира Федотова к ЦСКА состоится 6 августа. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ПФК ЦСКА. Первое заседание состоится 6 августа», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
ЦСКА объявил об уходе Федотова с поста главного тренера 3 июня. Его сменил серб Марко Николич. Под руководством Федотова армейский клуб стал вторым в таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Фонбет — Кубок России в сезоне-2022/23.