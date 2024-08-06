Алаев уверен, что в Махачкале к осени будет один из лучших газонов в РПЛ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев уверен, что на «Анжи-Арене» будет один из лучших газонов в чемпионате. Об этом Алаев заявил ТАСС.

10 июля Алаев сообщил, что у лиги есть вопросы к качеству газона на «Анжи-Арене», домашней арене махачкалинского «Динамо». Позднее комиссия РПЛ допустила стадион к проведению матчей.

«Я был на первом матче в Махачкале в Кубке России, потому что были проблемы с газоном, некоторые драматизировали ситуацию, — сказал Алаев. — Но вы видели газон, в некоторых южных городах похуже было. Я хотел бы поблагодарить главу республики Сергея Алимовича Меликова, он взял все под личный контроль, мы были на связи. Уверен, что в сентябре там будет чуть ли не лучший газон».

«Я первый раз был на этом стадионе в Каспийске, хорошая публика, прекрасная атмосфера. Система карты болельщика адаптируется, понятно, что есть специфика у региона, люди поздно приходят на матчи, это влияет. Но у меня есть ощущение, что мы увидим хорошую аудиторию на матчах в Махачкале», — добавил Алаев.