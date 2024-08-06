Алаев уверен, что в Махачкале к осени будет один из лучших газонов в РПЛ
Президент РПЛ отметил, что присутствовал на матче Кубка России с участием махачкалинского «Динамо», поскольку на «Анжи-Арене» были проблемы с газоном.
Президент РПЛ отметил, что присутствовал на матче Кубка России с участием махачкалинского «Динамо», поскольку на «Анжи-Арене» были проблемы с газоном.
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев уверен, что на «Анжи-Арене» будет один из лучших газонов в чемпионате. Об этом Алаев заявил ТАСС.
10 июля Алаев сообщил, что у лиги есть вопросы к качеству газона на «Анжи-Арене», домашней арене махачкалинского «Динамо». Позднее комиссия РПЛ допустила стадион к проведению матчей.
«Я был на первом матче в Махачкале в Кубке России, потому что были проблемы с газоном, некоторые драматизировали ситуацию, — сказал Алаев. — Но вы видели газон, в некоторых южных городах похуже было. Я хотел бы поблагодарить главу республики Сергея Алимовича Меликова, он взял все под личный контроль, мы были на связи. Уверен, что в сентябре там будет чуть ли не лучший газон».
«Я первый раз был на этом стадионе в Каспийске, хорошая публика, прекрасная атмосфера. Система карты болельщика адаптируется, понятно, что есть специфика у региона, люди поздно приходят на матчи, это влияет. Но у меня есть ощущение, что мы увидим хорошую аудиторию на матчах в Махачкале», — добавил Алаев.
Махачкалинское «Динамо» в этом сезоне дебютировало в РПЛ, 4 августа на «Анжи-Арене» в матче третьего тура чемпионата России между махачкалинским «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» (0:1) впервые использовалась карта болельщика. 1 августа махачкалинский клуб на этом стадионе провел первую игру в новом сезоне, он обыграл самарские «Крылья Советов» (1:0) в матче группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России.