Появились любопытные подробности трансфера Самородова в «Ахмат»

«ФК “Ахмат” еще не заплатил за Самородова один миллион долларов, но заплатит. Насколько нам известно, чеченский клуб еще должен деньги за Максима, так как там достаточно сложная система или схема финансирования», — сообщает источник.
В текущем сезоне Максим провел за «Актобе» 21 матч во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и сделал четыре ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Самородова в 1,2 миллиона евро.
«Ахмат» возглавляет экс-главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, его преемником в национальной команде стал Станислав Черчесов.
После двух туров «Ахмат» набрал два очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первых матчах грозненцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0) и разгромно проиграли «Локомотиву» (0:5).