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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

Появились любопытные подробности трансфера Самородова в «Ахмат»

Телеграм-канал «Серый CARDINAL» заявил, что грозненский «Ахмат» еще не заплатил «Актобе» за трансфер форварда сборной Казахстана Максима Самородова, сообщают Vesti.kz. Ранее грозненский клуб сообщил о подписании контракта с Самородовым сроком на четыре года.

Ахмат
АктобеПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ахмат"

«ФК “Ахмат” еще не заплатил за Самородова один миллион долларов, но заплатит. Насколько нам известно, чеченский клуб еще должен деньги за Максима, так как там достаточно сложная система или схема финансирования», — сообщает источник.

В текущем сезоне Максим провел за «Актобе» 21 матч во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и сделал четыре ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Самородова в 1,2 миллиона евро.

«Ахмат» возглавляет экс-главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, его преемником в национальной команде стал Станислав Черчесов.

После двух туров «Ахмат» набрал два очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первых матчах грозненцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0) и разгромно проиграли «Локомотиву» (0:5).

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