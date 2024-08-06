Появились любопытные подробности трансфера Самородова в «Ахмат»

Источник: ФК "Ахмат"

«ФК “Ахмат” еще не заплатил за Самородова один миллион долларов, но заплатит. Насколько нам известно, чеченский клуб еще должен деньги за Максима, так как там достаточно сложная система или схема финансирования», — сообщает источник.

В текущем сезоне Максим провел за «Актобе» 21 матч во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и сделал четыре ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Самородова в 1,2 миллиона евро.

«Ахмат» возглавляет экс-главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, его преемником в национальной команде стал Станислав Черчесов.