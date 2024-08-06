Гаджиев выступил за пожизненную дисквалификацию судьи Бобровского
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что арбитр Ян Бобровский должен быть пожизненно дисквалифицирован.
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что арбитр Ян Бобровский должен быть пожизненно дисквалифицирован.
В матче 3-го тура РПЛ между «Динамо» и «Пари НН» (0:1) Бобровский на 60-й минуте удалил защитника бело-голубых Муталипа Алибекова, а затем поставил одиннадцатиметровый в ворота махачкалинцев.
Позже «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по пяти спорным эпизодам матча с «Пари НН».
— Какое наказание вы сочли бы адекватным для Бобровского?
— Пожизненная дисквалификация. Ему надо судить какую-нибудь любительскую лигу. Или можно отстранить его на пару лет, а потом начинать с любительских лиг. Если он любит футбол и хочет вернуться, должен начинать с любителей — подготовительно-исправительная колония.
Его ошибки невозможно ничем объяснить. Это не поддается никакой разумной логике. Это безобразное предвзятое судейство. Никакой логике не поддается и то, что у нас люди из судейского корпуса — неприкасаемые, у них депутатская неприкосновенность, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».
В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом». Встреча пройдет 10 августа в Москве.