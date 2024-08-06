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22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин назвал команду, которая, по его мнению, оказалась не готова к новому сезону РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что «Краснодар» оказался не готов к новому сезону РПЛ.

Краснодар
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Аршавин назвал команду, которая, по его мнению, оказалась не готова к новому сезону РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Матч за Суперкубок России показал, что “Краснодар” не готов к чемпионату. По ходу сезона им придётся включиться, если они хотят за что-то бороться», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

«Краснодар» уступил «Зениту» в матче за Суперкубок России со счётом 2:4.

«Краснодар» сыграл три первых матча нового сезона РПЛ вничью. «Быки» впервые за 14 лет не смогли одержать победу. Подопечные Мурада Мусаева забили один гол за три матча. Последний раз столько «Краснодар» забивал в первых трёх играх в сезоне-2015/2016.

«Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

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