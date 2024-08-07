Александр Медведев отметил хорошее взаимодействие на поле футболистов Глушенкова и Вендела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Взаимодействие на поле между футболистами петербургского «Зенита» Максимом Глушенковым и Венделом находится на высочайшем уровне. Такое мнение ТАСС высказал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Глушенков является лучшим бомбардиром текущего сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), он забил шесть мячей в трех матчах. Также Глушенков дважды отличился в матче за Олимпбет — Суперкубок России против «Краснодара» (4:2). Вендел в трех матчах чемпионата России-2024/25 отметился шестью результативными передачами.

«Я считаю, у нас все трансферы очень хорошие, то, как ребята вошли в коллектив, это подтверждает, — сказал Медведев. — Бессмысленно говорить, кто сейчас лучший в “Зените”, потому что играет команда. Но хочу отметить взаимодействие Глушенкова и Вендела — оно на высочайшем уровне».

«Два больших игрока взаимодействуют, понимают, чувствуют друг друга — это нечасто бывает даже на высоком уровне», — добавил он.