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10:21 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев отметил хорошее взаимодействие на поле футболистов Глушенкова и Вендела

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ, его одноклубник Вендел — лучшим ассистентом.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Взаимодействие на поле между футболистами петербургского «Зенита» Максимом Глушенковым и Венделом находится на высочайшем уровне. Такое мнение ТАСС высказал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Глушенков является лучшим бомбардиром текущего сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), он забил шесть мячей в трех матчах. Также Глушенков дважды отличился в матче за Олимпбет — Суперкубок России против «Краснодара» (4:2). Вендел в трех матчах чемпионата России-2024/25 отметился шестью результативными передачами.

«Я считаю, у нас все трансферы очень хорошие, то, как ребята вошли в коллектив, это подтверждает, — сказал Медведев. — Бессмысленно говорить, кто сейчас лучший в “Зените”, потому что играет команда. Но хочу отметить взаимодействие Глушенкова и Вендела — оно на высочайшем уровне».

«Два больших игрока взаимодействуют, понимают, чувствуют друг друга — это нечасто бывает даже на высоком уровне», — добавил он.

В следующем туре РПЛ «Зенит» примет 10 августа московское «Динамо». Обе команды после трех игр набрали по девять очков.

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