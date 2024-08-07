Представитель Медины отреагировал на информацию о возможной продаже игрока «Спартаком»

«У компании Ultimate Sports нет информации по этому поводу. Более того, по нашей информации, главный тренер “Спартака”, высоко оценивает работу Медины в тренировочном процессе и верит в него, как в неотъемлемую часть коллектива. Сам Хесус нацелен показать свой уровень и свою необходимость команде в текущем сезоне. Игрок максимально заряжен и хочет биться за место в основном составе “Спартака”, радовать болельщиков и тренеров результативными действиями и вместе с командой добиться максимальных результатов в РПЛ и Кубке России.



Что касается стратегических планов “Спартака” по усилению, количества мест на легионеров, то это сугубо внутреннее дело клуба и нам не хочется заниматься демагогией. Это естественные процессы, и нам кажется неуместным комментировать чужую работу», — сообщил Хинчагов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.