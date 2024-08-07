«Спартак» хочет продать трёх легионеров — источник

По информации источника, клуб намерен расстаться с игроками, чтобы освободить место под потенциальных новичков-легионеров. Сообщается, что тренерский штаб Деяна Станковича хочет, чтобы на каждой позиции имелись два примерно равнозначных по качеству футболиста.