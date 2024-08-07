Бальбуэна вернулся в расположение «Динамо»

В составе сборной Парагвая Бальбуэна участвовал в Олимпийских играх в Париже. Его команда дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Египту. Защитник сыграл в 4 встречах и забил 1 гол.

«Бальбуэна вернулся в расположение клуба», — цитирует Параху Sport24.