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22:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бальбуэна вернулся в расположение «Динамо»

Агент защитника московского «Динамо» Фабиана Бальбуэны Агустин Параха сообщил о возвращении игрока в расположение клуба.

Динамо
Источник: РИА "Новости"

В составе сборной Парагвая Бальбуэна участвовал в Олимпийских играх в Париже. Его команда дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Египту. Защитник сыграл в 4 встречах и забил 1 гол.
«Бальбуэна вернулся в расположение клуба», — цитирует Параху Sport24.

32-летний парагваец выступает за бело-голубых с 2021 года, с перерывом на аренду в бразильский «Коринтианс» (2022−2023). В сезоне РПЛ-2023/24 защитник сыграл в 26 матчах и забил 2 гола.

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