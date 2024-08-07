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7 августа, источник: Чемпионат.com

«Спартак» согласился с частью условий, которые выдвинул Актюркоглу — Gala Haber

Московский «Спартак» частично согласился с условиями, которые выдвинул вингер турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу в процессе переговоров по переходу в российский клуб. Об этом сообщает Gala Haber.

Спартак
Галатасарай
«Спартак» согласился с частью условий, которые выдвинул Актюркоглу — Gala Haber | Источник: Getty Images

По информации источника, «Спартак» согласился с позицией Актюркоглу относительно размеров бонусов, однако не готов платить требуемую заработную плату. Красно-белые предлагают заработную плату в размере € 4 млн в год вместо требуемых € 4,5 млн, однако представители игрока не согласны на уступки в этом вопросе. Также «Спартак» не согласен с размером суммы выкупа.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

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