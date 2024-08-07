«Спартак» согласился с частью условий, которые выдвинул Актюркоглу — Gala Haber

По информации источника, «Спартак» согласился с позицией Актюркоглу относительно размеров бонусов, однако не готов платить требуемую заработную плату. Красно-белые предлагают заработную плату в размере € 4 млн в год вместо требуемых € 4,5 млн, однако представители игрока не согласны на уступки в этом вопросе. Также «Спартак» не согласен с размером суммы выкупа.