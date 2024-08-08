Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Ордабасы
Пюник
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Пушкаш Академия
Футбол. Еврокубки
18:30
Балкани
Ларн
Футбол. Еврокубки
19:00
Млада-Болеслав
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:00
Ильвес
Юргорден
Футбол. Еврокубки
19:00
Иберия 1999
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:30
Ружомберок
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
19:30
Силькеборг
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Клаксвик
Борац Б-Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Серкль Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:00
Трабзонспор
Рапид В
Футбол. Еврокубки
20:00
Цюрих
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Ауда
Дрита
Футбол. Еврокубки
20:00
Брённбю
Легия
Футбол. Еврокубки
20:00
Омония
Фехервар
Футбол. Еврокубки
20:00
Олимпия Л
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:30
ХИК
Дечич
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА 1948
Пафос
Футбол. Еврокубки
21:00
УЭ Санта-Колома
РФШ
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизан
Лугано
Футбол. Еврокубки
21:00
Панатинаикос
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
21:00
Кривбасс
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
21:00
ФК Килмарнок
Тромсе
Футбол. Еврокубки
21:00
Корвинул
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Маккаби Петах-Тиква
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:00
Осиек
Зиря
Футбол. Еврокубки
21:00
Ботев Пл
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:15
Целе
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
21:15
Викингур Р
Флора
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Войводина
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Висла Кр
Футбол. Еврокубки
21:45
Динамо Мн
Линколн
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
Сабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Миррен
Бранн
Футбол. Еврокубки
22:30
Брага
Серветт Ж
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
5.08
Спартак
Крылья Советов
4.08
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород
4.08
Ахмат
Локомотив
4.08
Факел
Краснодар
4.08
ЦСКА
Оренбург
3.08
Рубин
Химки
3.08
Зенит
Ростов
3.08
Акрон
Динамо
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболев никому не нужен? История с «Зенитом» превратилась в моргалки

У чемпиона, как и у «Спартака», всё хорошо. А главный трансфер лета остаётся на паузе.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Трансферы РПЛ, лето-2024: какая вероятность перехода Александра Соболева из Спартака в Зенит, мнение, подробности | Источник: Чемпионат.com

С момента отстранения Александра Соболева от работы со «Спартаком» прошло две недели. Большой срок для профессионального футболиста. Всё, что известно сейчас: парень работает индивидуально на базе, при этом никакого конфликта ни с кем у него нет. Выглядит сюрреалистично: очень дорогой (и по зарплате, и по стоимости) футболист не готов помогать команде в достижении результата и не может уйти. Вместо этого бегает по кругу и работает с одним из тренеров. Явно не повышая свой уровень.

В «Зените» — тишина. Если разгребать бесконечный поток инсайдов, то можно вычленить главное: переговоры сейчас на паузе. А в Петербурге никак не комментируют ситуацию. Только намекают, что ещё один игрок может прийти в команду. Однако не факт, что это будет Соболев. Ведь интерес есть и к другим.

Но удивительно, что пауза длится так долго. Учитывая, по сути, прямое заявление игрока о желании сменить клуб. Ведь в момент его отстранения от тренировок появился чёткий месседж: мол, я не могу полностью сконцентрироваться на работе, потому что хочу перемен. При этом Иван Карпов сообщил, что официального предложения в «Спартак» не поступало. А вся коммуникация в этой истории замыкается на одной фигуре — агенте Павле Андрееве. Якобы он на словах принёс руководству красно-белых предложение в € 8 млн, но там ему ответили, что этого мало. Потом новость долетела до Петербурга. Там, видимо, так не посчитали, ведь по Transfermarkt парень стоит всего € 7,5 млн. А дальше игра — кто первый моргнёт. Пока все держат глаза и ум открытыми.

Есть якобы ещё интерес из Турции. Однако очень и очень неконкретный. Да и вряд ли мечта всей карьеры для Соболева — поехать туда. Уж если и отправляться в иностранный чемпионат, то в более европейскую сторону. Но там тишина. Неудивительно, ведь в 2024-м Александр играл блекло. И вряд ли это могло спровоцировать какие-то клубы из-за рубежа на предложения.

И какой удивительный момент мы наблюдаем сейчас. Казалось бы, футболист ставит своему клубу ультиматум. Есть два интересанта во всей это истории — его агент и «Зенит». Вероятно, по задумке, «Спартак» должен был согласиться на любые условия, лишь бы избавиться от такого актива. Ведь ему нужно платить зарплату, держать около него тренера и всё остальное. Но в Москве поступили вопреки всем прогнозам: хотите забрать — платите € 12 млн и выше. Не заплатите — ваши проблемы. И Соболева тоже. Первый акт этой истории игроком и его представителем был проигран. А в Петербурге наверняка за всем этим наблюдают с лёгкой ухмылкой, будучи уверенными, что в итоге всё сложится так, как нужно.

Но пока предпосылок и правда нет. Ладно, если бы у «Спартака» не было денег. Однако с учётом всех их трансферов за последнее время — с этим у клуба всё нормально. Так что зарплата лидера точно не самая критическая часть бюджета. Какое-то время можно не обращать на это внимания. С точки зрения результата клуб тоже ничего не потерял. Посмотрите, как без Соболева в составе раскрылся Угальде, которого ещё весной все списали. И, видимо, Станковичу россиянин уже не так необходим. Тренер обозначил, что готов к игре с низкорослым нападающим впереди, которому комфортно взаимодействовать с другими футболистами атаки — например, с Барко.

«Зениту» тоже нет смысла форсировать историю. Ведь пока клуб забивает больше всех остальных в РПЛ. Глушенков — в мегаформе, у Кассьерры голевые действия в каждом матче, и не стоит это разрушать. Хотя Семак, вероятно, остаётся при своём мнении: тренеру нужен силовой форвард, чтобы пройти сезон с наименьшими потерями.

Так что стороны продолжают ту самую игру в моргалки. Пока первый шаг сделали футболист и его представитель. Остальные — на паузе.

И кто моргнёт следующим?

Дмитрий Зимин

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Сафонов потерпел катастрофу». Болельщики «ПСЖ» оценили дебют вратаря
«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на ОИ
Российского гребца дважды не пускали на Олимпиады, но он прорвался!
Соболев никому не нужен? История с «Зенитом» превратилась в моргалки
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь