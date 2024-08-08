Семин призвал лишать арбитров работы за плохое судейство: «Их ошибки влияют на судьбу тренеров»

«Под любым тренером шатается кресло. Судья много раз ошибся в матче “Пари НН” — “Динамо” Махачкала. Команда из Дагестана проиграла, на мой взгляд, из-за судейских ошибок, и кресло тренера начинает качаться. А кресло судьи как было, так оно и осталось. Так происходит после каждого матча, где выявляются судейские ошибки. Биджиев не виноват, что судья с громадными ошибками провел матч.



Всегда говорю: почему за все должен отвечать тренер? Он отвечает за результат. Тогда давайте сделаем ситуацию равноценной. За такой результат с тренером могут разорвать контракт за невыполнение задач. Надо такой же контракт неквалифицированного судейства перенести на судей. Тогда все будут в равных условиях. Профессия тренера такая же, как судейская. Но почему вдруг начинают выгораживать судей, когда они совершают громаднейшие ошибки? А эти ошибки влияют на судьбу тренеров», — сказал Семин «СЭ».