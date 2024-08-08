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17:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семин призвал лишать арбитров работы за плохое судейство: «Их ошибки влияют на судьбу тренеров»

Известный российский тренер Юрий Семин в комментарии для «СЭ» высказал мнение о судействе в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

Пари Нижний Новгород
Динамо МхПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

По итогам встречи работа главного арбитра Яна Бобровского подверглась критике со стороны экспертов и СМИ, а глава Дагестана Сергей Меликов призвал РФС провести разбирательство.

«Под любым тренером шатается кресло. Судья много раз ошибся в матче “Пари НН” — “Динамо” Махачкала. Команда из Дагестана проиграла, на мой взгляд, из-за судейских ошибок, и кресло тренера начинает качаться. А кресло судьи как было, так оно и осталось. Так происходит после каждого матча, где выявляются судейские ошибки. Биджиев не виноват, что судья с громадными ошибками провел матч.

Всегда говорю: почему за все должен отвечать тренер? Он отвечает за результат. Тогда давайте сделаем ситуацию равноценной. За такой результат с тренером могут разорвать контракт за невыполнение задач. Надо такой же контракт неквалифицированного судейства перенести на судей. Тогда все будут в равных условиях. Профессия тренера такая же, как судейская. Но почему вдруг начинают выгораживать судей, когда они совершают громаднейшие ошибки? А эти ошибки влияют на судьбу тренеров», — сказал Семин «СЭ».

Ранее глава РПЛ Александр Алаев назвал безобразным судейство в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН».

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
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