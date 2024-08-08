Игорь Денисов назвал недостатки академии «Зенита»

«Проблема в самой академии. Самом воспитании, самой методике. Они взяли какую-то голландскую систему, испанскую систему. Я задаю конкретный вопрос. Что такое голландская система? Никто мне не может сказать, что такое голландская система. Единственная система, которая приносила нам плоды — это СССР», — сказал Денисов в выпуске YouTube-канала Nobel.