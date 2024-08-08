Главный тренер «Актобе» Парфёнов охарактеризовал новичка «Ахмата» Самородова

«В “Ахмате” главный тренер Адиев, который хорошо знает возможности Максима Самородова, потому что он в сборной Казахстана использовал его в линии атаки. В “Актобе” Самородова использовали больше в качестве флангового нападающего.

Он разносторонний футболист, который может закрыть несколько позиций. Плюс, у него неплохая скорость, дриблинг и удар, а также хорошая подвижность. У него такой возраст, когда можно двигаться вперёд. Самородов обучаемый и хорошо принимает информацию. Интересный пацан«, — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.