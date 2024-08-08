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22:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренер ЦСКА Гончаренко: «Спартак» сейчас в хорошей форме, приятно смотреть

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о «Спартаке».

Спартак
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Экс-тренер ЦСКА Гончаренко: «Спартак» сейчас в хорошей форме, приятно смотреть | Источник: Чемпионат.com

«Спартак» в хорошей форме, приятно смотреть. Это всем интересно. Но мы увидим настоящий «Спартак», когда он сыграет с «Динамо», «Зенитом», ЦСКА. Сейчас уровень соперников позволяет им [набирать очки] «, — сказал Гончаренко в новом выпуске “Коммент. Превью”.

В трёх стартовых турах РПЛ «Спартак» набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице. 5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

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