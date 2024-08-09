Встреча первых: одолеет ли «Зенит» главного конкурента на старте РПЛ | Источник: Известия

Матч предстоящего четвертого тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» вполне заслуживает статуса ключевого на стартовом отрезке сезона. Эти две команды остались последними в текущем розыгрыше РПЛ, кто не потерял ни одного очка. И в случае успеха «Динамо» может попробовать создать интригу в борьбе за золото, даже при том, что многие не видят у кого-либо шансов сместить с вершины «Зенит». Также стоит выделить визит хорошо стартовавшего московского ЦСКА в гости к серебряному призеру предыдущего розыгрыша «Краснодару». А еще столичный «Спартак» примет на своем поле грозненский «Ахмат».

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 4, 10.08.2024, 17:30 Зенит - Динамо -

«Зенит» — «Динамо»

Весной «Динамо» едва не забрало у «Зенита» чемпионство. В последнем туре московский клуб устраивала ничья, чтобы выиграть золото, но случилось выездное поражение от «Краснодара» (0:1). Многим казалось, что больше шансов конкурентам петербургский коллектив не даст. Тем более в межсезонье он хорошо усилился качественными российскими футболистами. Двое из них — вратарь Евгений Латышонок и особенно атакующий полузащитник Максим Глушенков — уже приносят пользу.

Сам «Зенит» словно обрел второе дыхание. После натужного весеннего чемпионства он нынешним летом разрывает соперников. Лишь «Краснодар» в Суперкубке России сумел уйти от разгрома, хотя и проиграл практически без шансов (2:4). В дальнейшем «Зенит» побеждал с крупным счетом и без пропущенных голов — выездные 4:0 в чемпионате над самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином», домашние 3:0 в Кубке России над воронежским «Факелом» и домашние 5:0 в чемпионате над «Ростовом».

Но «Динамо» неожиданно идет вровень по очкам с действующим чемпионом. Хотя подопечные Марцела Лички испытывали серьезные кадровые проблемы. В частности, в первых турах отсутствовали латиноамериканские легионеры, игравшие в США на Кубке Америки, а парагвайский центральный защитник и капитан команды Фабиан Бальбуэна затем еще ездил на Олимпиаду в Париж, откуда вернулся только на этой неделе.

Тем не менее «Динамо» уверенно стартовало в чемпионате. При неброской игре оно одержало три победы с разницей в два мяча — домашние 3:1 над «Факелом» и московским «Локомотивом», а также выездные 2:0 над тольяттинским «Акроном». Причем лишь с «Локо» были реальные проблемы — соперник имел большое количество моментов, но это можно было списать на его высокий уровень и вышеупомянутые кадровые проблемы бело-голубых. Их выезд в Питер покажет, насколько они долго смогут поддерживать стартовый ход и создавать конкуренцию «Зениту».

— Трудно сказать, мы так сильны или соперники слабее, но, думаю, очевидно, что у нас здорово идет игра, классно влились в команду новички, максимально реализуем свои моменты в атаке, — поделился мнением с «Известиями» полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. — Если так будет идти у нас и дальше, то, конечно, хорошо. Но посмотрим, еще только три тура прошло. Матч с «Динамо» впереди — он очень важен для нас. И многое покажет в плане наших перспектив. Соперник, так же как и мы, не потерял ни одного очка в чемпионате, пока только побеждает. Поэтому нам будет непросто.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 4, 10.08.2024, 20:00 Краснодар - ЦСКА -

«Краснодар» — ЦСКА

ЦСКА в межсезонье сменил главного тренера. Пришедший на место Владимира Федотова Марко Николич начал в чемпионате с выездной ничьей с «Ростовом» (0:0), затем обыграл в гостях находящийся в кризисе «Пари Нижний Новгород» (3:0), а затем разгромил дома хорошо стартовавший «Оренбург» (5:1). Между второй и третьей встречей случился неудачный кубковый выезд к «Краснодару» (0:1), но в чемпионате пока армейцы кажутся одними из фаворитов в борьбе за призовые места.

После серебра прошлого чемпионата «Краснодар» потерял ряд ведущих игроков. Главным событием стал отъезд во французский ПСЖ его многолетнего вратаря Матвея Сафонова. Пришедшие взамен игроки пока не оправдывают ожидания. Поэтому кубковая победа над ЦСКА нынешним летом является единственным достижением подопечных Мурада Мусаева.

В остальном «быки» помимо неудачи в Суперкубке трижды сыграли вничью в чемпионате с не самыми сильными соперниками — в гостях с «Ахматом» (1:1), дома с дебютантом РПЛ махачкалинским «Динамо» (0:0) и на выезде с воронежским «Факелом» (0:0).

— Ищем пока свою игру — уверен, что победы придут, — заявил «Известиям» вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев. — Будем делать всё, чтобы сейчас начать побеждать. Надеюсь, это получится в игре с ЦСКА. Мы уже выиграли у них дома в Кубке. Теперь надо это сделать в чемпионате. Соперник непростой, очень хорошо организованный. Неслучайно сейчас идет среди лидеров, но мы верим, что можем его обыграть.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 4, 11.08.2024, 20:00 Спартак - Ахмат -

«Спартак» — «Ахмат»

Приход в межсезонье на пост главного тренера «Спартака» Деяна Станковича вызывал большие вопросы. Серб неплохо работал ранее с белградской «Црвеной Звездой» и будапештским «Ференцварошем», приведя их к победам в чемпионатах Сербии и Венгрии. Но уровень РПЛ гораздо выше, поэтому для российской публики Станкович пока ассоциируется исключительно со своим звездным прошлым как игрока — победами в Лиге чемпионов — 2010 с миланским «Интером» и Кубке обладателей кубков с римским «Лацио», в составе которых Деян был одним из лидеров.

Стартовал в нынешнем сезоне «Спартак» при Станковиче с гостевого поражения от «Оренбурга» (0:2). Затем были победы над вернувшимися из первой лиги «Химками» (3:1) и идущими на последнем месте «Крыльями Советов» (3:0). Между этими двумя успехами также случился домашний разгром в кубковом дерби с московским «Динамо» (3:0).

Формально красно-белые идут вверху таблицы, поэтому начало работы нового тренера можно признать удачным. Но уровень соперников в чемпионате не позволяет делать однозначные выводы. Очевидным сверхуспехом пока является лишь крупная победа над «Динамо».

При этом в предстоящей домашней встрече «Спартак» выглядит фаворитом. Грозненский «Ахмат» весной мог вылететь из РПЛ, но после назначения главным тренером Магомеда Адиева сделал яркий рывок и поднялся в первую десятку. От команды много ждали в новом чемпионате, но пока она ограничилась двумя ничьими с «Краснодаром» и «Оренбургом» (0:0), а в прошлом туре была жестоко разгромлена дома «Локомотивом» (0:5).

— С учетом того, как стартовали команды, «Спартак» выглядит однозначным фаворитом матча, — сказал «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Не без доли везения, но пока команда Станковича заслуженно набирает очки, видно, что она раскрепостилась и максимально заряжена на борьбу. «Ахмат» пока производит блеклое впечатление, а разгром от «Локомотива» вообще удивил. Конечно, в отдельном матче любая команда может так крупно проиграть, поэтому я бы по той игре не судил о перспективах грозненцев. Но и в двух ничейных матчах они не производили впечатление коллектива, способного отобрать очки у нынешнего «Спартака». Так что, если сами красно-белые не расслабятся, не допустят у себя в голове помутнение рассудка и не начнут раньше времени надевать себе на шеи золотые медали, как это любят делать их болельщики и болеющие за спартаковцев журналисты, то должны без особого напряга побеждать «Ахмат», как сделали это с предыдущими соперниками.

Также в предстоящем туре пройдет еще пять матчей. «Локомотив» примет махачкалинское «Динамо». Два аутсайдера — «Крылья Советов» и «Факел» — сыграют между собой. «Оренбург» встретится дома с «Акроном». «Ростов» примет у себя «Рубин». А «Пари Нижний Новгород» проведет в родных стенах матч с «Химками».