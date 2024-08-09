Многие боялись, что «Локо» станет середняком. Откуда такой взрывной старт?

Как играет Локомотив в сезоне-2024/2025, как изменилась команда, перспективы, подробности, мнение | Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» — приятное удивление старта РПЛ. Просто потому, что перед сезоном многие железнодорожников списали. Сами посудите: клуб покинули, может, не ключевые, но очень важные игроки атаки (да нет, всё-таки ключевые, если посмотреть на статистику Максима Глушенкова и Антона Миранчука). А трансферов почти нет — клуб потратился только на нападающего Дмитрия Воробьёва. Казалось, всё это приведёт к резкому западению результатов и внутреннему признанию, что команда уже ни за что не борется. Зато играет российским костяком.

Однако прогнозы оказались ошибочными. На старте сезона «Локо»:

в равной игре вырвал победу у «Акрона» — 3:2;

превзошёл «Динамо» по основным статистическим показателям в атаке, однако уступил по счёту — 1:3;

не без сложностей, но разобрался с «Ростовом» в Кубке России — 1:0;

завалил пять безответных мячей «Ахмату».

Получается, всё и правда круто?

Пока да. Однако излишне восхвалять «Локомотив» точно рано. Команда перестроилась после крупных трансферных потрясений, стала выглядеть более системной и старается избегать хаоса. При этом глобальных изменений в стиле после ухода Миранчука, Рифата Жемалетдинова, Артёма Дзюбы и, главное, Глушенкова не случилось. Всё тот же акцент на быстрых розыгрышах в атаке, просто всем этим стали заниматься другие люди. И старые проблемы в обороне — сейчас это слабейшее место команды, но Михаил Галактионов стремится скрывать их. Например, выпуская на одном фланге двух номинальных защитников — Максима Ненахова и Илью Самошникова.

Важное наблюдение на старте этого сезона — предельная дисциплинированность. При обороне «Локо» опускается ниже обычного, а защищаются даже те, кому это делать очень непривычно. Например, на своей половине поля очень активен Воробьёв, который проделывает большой объëм работы. Плюс обороняться стал даже Сергей Пиняев, у которого с этим в последнее время были проблемы. То, что «Локо» стал играть лучше в защите, отметил тактический эксперт «Чемпионата» Антон Михашенок в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

«Организация обороны была слабым местом. Надо посмотреть на дистанции. Но сейчас команда выглядит как блок. Воробьёв возвращается в оборону. И все полузащитники работают на команду. Однако надо посмотреть на игру на фоне сильных соперников. Матчи первых туров достаточно рандомные. Футболисты только выходят из отпуска. И когда ты готовишься к первым встречам, то до конца не знаешь, как может сыграть соперник. Ведь они могли готовить несколько схем в предсезонных матчах и способны удивлять», — отметил Антон.

Галактионов хорошо понимает, что после ухода ряда игроков этой команде нужны новые лидеры. Но ищет их не на трансферном рынке (хотя пора бы), а достаёт из внутренних резервов. Открытием старта стал 19-летний Алексей Батраков. Вряд ли кто-то ожидал, что парень сразу влетит в основу и будет держать такой уровень. Алексей классно открывается между линиями и просчитывает передачи. В этом они схожи с новобранцем «Краснодара» Данилой Козловым.

Но понятно, что весь сезон обходиться только внутренними резервами трудно. Тем более что молодым трудно показывать класс на дистанции. Галактионов это отлично понимает, поэтому даже после успешного матча с «Ахматом» сказал о необходимости прихода опытного и классного футболиста.

Команде нужно одно-два усиления? Нам нужен человек с классом, мастер, у которого наши молодые ребята будут учиться, чтобы прогрессировать. Тот, кто сможет толкнуть команду вперёд и придаст нам большее качество. В остальном вы сами можете видеть, что «Локомотив» сегодня сбалансирован, бьёмся единым коллективом, как один большой кулак. Это очень важно. Маркиньос выбрал «Спартак», а не «Локомотив»? Детально про ход переговоров я не знал, но всё прекрасно понимаю. Нет смысла возвращаться к теме. Знаете, как говорится: «Нет, ну и бог с ним». Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива»

Да, магия Батракова сможет работать в отдельных матчах. Иногда будет решать реализация Воробьёва или класс Пиняева. Чуть реже, возможно, будет забивать Жерзино Ньямси на стандартах. Хотя есть ощущение, что после дубля в Грозном внимание к защитнику в чужой штрафной повысится в разы. Но всего этого в любом случае мало, чтобы провести стабильный сезон. А скамейки у «Локомотива» просто нет.

Поэтому такой старт скорее не выходит из логики, но Галактионов абсолютно правильно старается донести до футболистов идею, что они способны продолжать в том же духе. Хотя даже сам тренер, вероятно, понимает: происходящее сейчас — аномалия. И если не появятся классные новички, дальше будет куда сложнее.