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20:30 (мск), источник: Sport24

«Ростов» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» и казанский «Рубин» огласили стартовые составы команд на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги.

Ростов
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
«Ростов» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч РПЛ | Источник: Shutterstock

Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 20:45 по московскому времени.

Состав «Ростова»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Щетинин, Глебов (к), Уткин, Азнауров, Роналдо, Голенков.

Состав «Рубина»: Ставер, Рожков, Вуячич (к), Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Иву, Юкич, Чумич, Даку.

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