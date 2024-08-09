«Ростов» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» и казанский «Рубин» огласили стартовые составы команд на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги.
Ростов
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Футбольный клуб «Ростов» и казанский «Рубин» огласили стартовые составы команд на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги.
Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 20:45 по московскому времени.
Состав «Ростова»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Щетинин, Глебов (к), Уткин, Азнауров, Роналдо, Голенков.
Состав «Рубина»: Ставер, Рожков, Вуячич (к), Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Иву, Юкич, Чумич, Даку.