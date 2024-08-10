Матчем «Зенит» — «Динамо» и еще тремя играми продолжится четвертый тур РПЛ

Среди субботних матчей большой интерес представляет матч между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Игра пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 17:30 мск. Обе команды пока не потеряли очки в трех стартовых турах, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» располагается на второй позиции. Петербургская команда подходит к матчу с разницей забитых и пропущенных мячей 13−0, у «Динамо» — 8:2. В прошлом сезоне «Динамо» в матчах с «Зенитом» одержало три победы при одном поражении в разных турнирах.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 4, 10.08.2024, 17:30 Зенит - Динамо -

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во вторник сообщил, что под вопросом участие в матче казахстанского защитника Нуралы Алипа. «Ждем интересной игры — “Динамо” хорошая команда, — сказал Семак журналистам. — Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы победить. Вопрос по Нуралы Алипу, который не тренируется. Пока у остальных шансы сыграть есть». Также Семак отметил индивидуальные качества новичка команды Максима Глушенкова, который в трех стартовых играх РПЛ забил шесть мячей. «У Максима сейчас такая серия, залетают прекрасные мячи, и мы все этому рады. Но из его уст, что совершенно верно, главное, чтобы команда побеждала. А кто будет забивать или сколько — это уже второй вопрос».

Бывший футболист «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов считает, что бело-голубые могут отнять очки у соперника в Петербурге. «Я думаю, что “Динамо” может отобрать очки, но будет, безусловно, тяжело, все-таки небольшой фаворит “Зенит”, потому что играет дома, забивает всем по четыре-пять мячей, это тоже немаловажный фактор, — сказал Семшов ТАСС. — Но “Динамо” может отобрать очки, когда мы громко по делу поем дифирамбы “Зениту” на данный момент, клуб может этим воспользоваться. Но многое будет зависеть от “Зенита”, потому что там тоже понимают, что “Динамо” является одним из ключевых соперников, который может побороться за чемпионство. На данный момент это еще и ЦСКА, хотя клуб потерял очки, но может посопротивляться. А остальным будет тяжеловато».

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 4, 10.08.2024, 17:30 Оренбург - Акрон -

На неделе в расположение «Динамо» вернулся защитник и капитан Фабиан Бальбуэна, который выступал на Олимпийских играх в составе сборной Парагвая. Пока не ясно, сможет ли он принять участие в матче. Другой парагвайский защитник Роберто Фернандес тренируется индивидуально. Также в игре с «Зенитом» московской команде не поможет нападающий Вячеслав Грулев, который восстанавливается после перенесенной операции в связи с переломом большой берцовой кости левой голени.

Также в субботу «Оренбург» дома сыграет с тольяттинским «Акроном», встреча начнется в 17:30 мск. Оренбуржцы с 4 очками в 3 матчах занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, «Акрон» с 3 очками располагается на 11-й позиции. Тольяттинский клуб в этом сезоне дебютировал в РПЛ, клуб был основан в 2018 году.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 4, 10.08.2024, 20:00 Краснодар - ЦСКА -

Противостояние «Краснодара» и ЦСКА

В другом матче дня ЦСКА на выезде сыграет с «Краснодаром», встреча начнется в 20:00 мск. Армейский клуб хорошо стартовал в РПЛ, команда с 7 очками в 3 матчах занимает 3-е место. Серебряный призер прошлого сезона РПЛ «Краснодар» до сих пор не смог одержать победу, в трех матчах команда трижды сыграла вничью и располагается на 12-й позиции с 3 очками. Команды уже встречались в этом сезоне, в матче первого тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России краснодарцы дома обыграли ЦСКА со счетом 1:0.

В последний раз ЦСКА победил в Краснодаре в официальном матче 14 октября 2017 года, встреча чемпионата России завершилась со счетом 1:0 в пользу армейского клуба. Последняя победа ЦСКА над «Краснодаром» датирована 29 октября 2023 года, игра в Москве завершилась со счетом 1:0.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 4, 10.08.2024, 15:00 Локомотив - Динамо Мх -

Также в субботу московский «Локомотив» на своем поле встретится с махачкалинским «Динамо», игра начнется в 15:00. Железнодорожники занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. Махачкалинское «Динамо» с 2 очками располагается на 13-й позиции. Махачкалинский клуб в этом сезоне также дебютировал в высшем дивизионе чемпионата России.