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10:17 (мск), источник: Sport24

«Прет ему!» Андрей Мостовой — о результативности Глушенкова

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о высокой результативности новичка команды Максима Глушенкова.

Зенит
«Прет ему!» Андрей Мостовой — о результативности Глушенкова | Источник: Sport24

В своих первых 5 матчах за петербургский клуб 25-летний форвард забил 8 голов.

— Можете объяснить сумасшедшую результативность Глушенкова, который после перехода в «Зенит» забил уже восемь голов в четырех официальных матчах?

— Думаю, тут совокупность факторов сказалась. У него есть доверие со стороны главного тренера команды. И сам Максим здорово вписался в нашу игру, в наш коллектив. Тренеры нашли ему позицию на поле. Он очень раскрепощен. Ну и плюс та же ситуация, что у всей команды, — прет ему! Посмотрите те же голы в ворота «Ростова» — первый и третий его мячи забиты ударами с лету издалека. Ну и хорошо! Пусть этим пользуется, пока так происходит. Хорошо, что так у него идет все, — сказал Мостовой «Известиям».

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