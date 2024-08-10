«Прет ему!» Андрей Мостовой — о результативности Глушенкова

— Думаю, тут совокупность факторов сказалась. У него есть доверие со стороны главного тренера команды. И сам Максим здорово вписался в нашу игру, в наш коллектив. Тренеры нашли ему позицию на поле. Он очень раскрепощен. Ну и плюс та же ситуация, что у всей команды, — прет ему! Посмотрите те же голы в ворота «Ростова» — первый и третий его мячи забиты ударами с лету издалека. Ну и хорошо! Пусть этим пользуется, пока так происходит. Хорошо, что так у него идет все, — сказал Мостовой «Известиям».