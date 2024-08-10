«Любая бабушка попадет в пустые ворота». Мостовой — о голах Угальде
Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о результативности коста-риканского нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
Спартак
Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о результативности коста-риканского нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
В 4 стартовых матчах «Спартака» в этом сезоне 22-летний форвард забил 4 гола.
«По поводу Угальде лично я не разделяю всеобщего ликования, что он сделал особенного? Он нападающий, и его задача — забивать. Посмотрите, как он забивал — все в пустые ворота. Да любая бабушка попадет в пустые ворота. Поэтому пока не стоит сильно его хвалить. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть на дистанции», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».