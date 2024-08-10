«Зенит» — «Динамо» М: стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 по московскому времени.

Команды назвали стартовые составы.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Кассьерра, Педро.

«Динамо» М: Лунёв, Лаксальт, Бальбуэна, Майсторович, Даса, Фомин, Чавес, Нгамалё, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Зенит» на своём поле одержал победу над «Ростовом» со счётом 5:0. Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» со счётом 2:0.