«Оренбург» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

«Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за три матча. «Акрон» заработал три очка и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.