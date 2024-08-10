«Локомотив» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

Источник: https://t.me/fclokomotiv

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» со счетом 2:0 победили махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 4-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене».

Забитыми мячами отметились Илья Самошников (10-я минута) и Евгений Морозов (64). 19-летний Алексей Батраков сделал четвертую результативную передачу в текущем сезоне РПЛ, также на счету полузащитника два гола.

В составе «Динамо» встречу из-за дисквалификации пропускали Муталип Алибеков и Никита Глушков. Оба футболиста получили красные карточки в матче третьего тура против «Пари НН».

«Локомотив» поднялся на 2-ю строчку турнирной таблицы, набрав 9 очков. Махачкалинский клуб с 2 очками расположился на 13-м месте.