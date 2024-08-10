«Оренбург» и «Акрон» поделили очки в результативном матче РПЛ

На 45+3-й минуте матча забил защитник «Акрона» Константин Савичев, реализовав пенальти. На 48-й минуте сравнял счёт иранский нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан. На 61-й минуте полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани вывел свою команд вперёд. Однако спустя четыре минуты гости сравняли счёт: забил полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин.

«Оренбург» после этого матча занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков после четырёх матчей. «Акрон» заработал четыре очка и располагается на девятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков после трёх игр.