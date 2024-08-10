«Краснодар»! Вырвали первую победу сезона в невероятной концовке матча с ЦСКА

Краснодар — ЦСКА — 2:1, обзор матча РПЛ, видео, голы: Батчи, Дивеев, Тормена, 10 августа 2024 года, чемпионат России | Источник: ТАСС

«Краснодар» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ. После трёх подряд ничьих вице-чемпион России переиграл дома ЦСКА. Команда Мурада Мусаева начинает оживать.

«Краснодар» опять вынужден играть без своего ведущего нападающего Кордобы. Колумбиец травмировался в прошлом туре в Воронеже и выбыл как минимум на пару недель. Но если отсутствие Кордобы в заявке хозяев не стало сюрпризом, то некоторыми другими кадровыми решениями Мусаев удивил. На скамейке запасных сидели Тормена, Черников и Кривцов. Впрочем, бразилец появился на поле уже на 18-й минуте, заменив своего соотечественника Кайо. Тот, похоже, получил серьёзную травму колена. Неудачно приземлился, не смог самостоятельно уйти в раздевалку.

Как ни печально, замена Кайо стала одним из самых запоминающихся событий первого тайма. Футбол напоминал заунывную песню. Видимо, повлияла краснодарская жара, из-за которой по ходу матча делали паузы на водопой. Хотя дебют игры «Краснодар» провёл бодро, организовал пару опасных атак через правый полуфланг обороны ЦСКА, за который отвечал, прежде всего, Дивеев. Сперцян даже прорвался на хорошую позицию и нанёс первый удар, но получился кикс.

В остальном ЦСКА, игравший как будто на ничью, успешно оборонялся по схеме 5−4−1 и сбивал темп. Контригры у команды Марко Николича как таковой не было. Достаточно сказать, что за 45 минут армейцы ни разу не пробили по воротам и совершили всего восемь касаний в чужой штрафной.

Но перед перерывом случились два ужасных события для москвичей. Во-первых, травму получил также их бразильский защитник. Виллиан Роша, вынося мяч, попал по открытым шипам Сперцяна (Эдуард избежал жёлтой карточки), и не сумел продолжить игру. Его поменял Лукин, и следствием этого стал пропущенный в компенсированное время мяч. «Краснодар» забил единственным ударом в створ за тайм. В голевой атаке по центру Мозес Кобнан поставил спину молодому Лукину и покатил мяч на Батчи. Того должен был плотнее встречать Гаич, который не заблокировал удар. В результате мяч залетел в сетку ворот Акинфеева рикошетом от штанги. Кстати, в заявке «быков» отсутствовал ещё и Смолов, так что альтернативы Мозесу Кобнану фактически не оставалось.

Осознавая, что с таким футболом далеко не уйдёшь, Николич в перерыве усилил атаку — выпустил Файзуллаева вместо Бистровича и передвинул Облякова поглубже. Но ЦСКА едва не пропустил второй мяч в первой же атаке «Краснодара». Момент создал классным открыванием между линий, рывком и проникающим пасом Виктор Са. Бразилец сделал всё для гола Сперцяна, а вот Эдуарду на сей раз не повезло. Хавбек зарядил в перекладину, после чего мяч приземлился на линию ворот и отлетел в поле.

При счёте 1:0 «Краснодар» контролировал игру. Армейцы подняли линии, но при владении допускали много брака. Казалось, скорее команда Мусаева забьёт на контрвыпадах. Но ЦСКА всё же сравнял счёт. Вышедший на замену Койта забросил мяч на форварда Мусаева, а потом влетел в штрафную, и после удара малийского новичка на добивании преуспел Дивеев. Четвёртый гол защитника красно-синих в этом сезоне РПЛ — фантастика! VAR проверял эпизод на предмет офсайда, однако «вне игры» не было. Другой вопрос, что Дивеев, судя по всему, остался в штрафной «Краснодара» после ошибочно назначенного углового, когда судья прозевал фол на Сперцяне. Тренер Мусаев получил за споры жёлтую карточку.

Этот матч мог стать глубоким разочарованием для Мурада Мусаева. «Краснодар» играл лучше, к 90-й минуте по статистике вёл по ударам — 14:2. Вот только по попаданиям в створ счёт был 1:2. С такой реализацией можно не три, а все 30 туров сыграть вничью, будучи сильнее соперника. Но в компенсированное время «быки» всё же забили победный гол после углового! Тормену потеряли прямо перед воротами — бразилец свободно пробил головой. Койта вынес мяч, однако уже из-за линии.

В огненной концовке у тренера Мусаева едва не отняли победу форвард Мусаев и Кисляк, но объективно ЦСКА во втором тайме больше, чем на один, гол не наиграл.