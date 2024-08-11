«Я не такой игрок». Сперцян извинился перед защитником ЦСКА Рошей за грубый фол | Источник: Чемпионат.com

"В первую очередь я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел.

Если убрать предвзятость, то это эпизод на жёлтую карточку? Ой, посмотрев повтор, я даже подумал, что это красная карточка. Я действительно не видел его, делал шаг. С одной стороны был Мойзес, он меня подталкивал. Так получилось, но я этого не хотел! Нога пошла по прямой…

По принципам чистой игры не хотел ли подойти к судье и сказать, чтобы он дал жёлтую? В игре я не понял. Когда эпизод закончился, я подбежал к нему и увидел кровь. Это выглядело страшно! Я хочу извиниться, я не такой игрок«, — приводит слова Сперцяна “Матч ТВ”.

10 августа состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Итоговый результат — 2:1.