Только две команды на данный момент не потерпели ни одного поражения в сезоне РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» со счётом 1:1 в матче 1-го тура РПЛ. Затем подопечные Мурада Мусаева не смогли победить махачкалинское «Динамо» (0:0), а также воронежский «Факел» (0:0). В игре 4-го тура «Краснодар» обыграл ЦСКА со счётом 1:0.

«Зенит» в матче 1-го тура РПЛ разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:0. Затем подопечные Сергея Семака обыграли «Рубин» (4:0), «Ростов» (5:0). В игре 4-го тура «Зенит» победил московское «Динамо» (1:0).