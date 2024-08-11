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00:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Только две команды на данный момент не потерпели ни одного поражения в сезоне РПЛ

«Краснодар» и «Зенит» — единственные команды, которые не потерпели ни одного поражения в новом сезоне РПЛ.

Краснодар
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Только две команды на данный момент не потерпели ни одного поражения в сезоне РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» со счётом 1:1 в матче 1-го тура РПЛ. Затем подопечные Мурада Мусаева не смогли победить махачкалинское «Динамо» (0:0), а также воронежский «Факел» (0:0). В игре 4-го тура «Краснодар» обыграл ЦСКА со счётом 1:0.

«Зенит» в матче 1-го тура РПЛ разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:0. Затем подопечные Сергея Семака обыграли «Рубин» (4:0), «Ростов» (5:0). В игре 4-го тура «Зенит» победил московское «Динамо» (1:0).

«Краснодар» после этой встречи набрал шесть очков и занимает седьмое место. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

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