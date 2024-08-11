Сперцян принес публичные извинения за грубый фол на Роше
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян принес публичные извинения защитнику ЦСКА Виллиану Роше, на котором сфолил во время матча 4‑го тура РПЛ.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян принес публичные извинения защитнику ЦСКА Виллиану Роше, на котором сфолил во время матча 4‑го тура РПЛ.
— В первую очередь я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел.
— Если убрать предвзятость, то это эпизод на желтую карточку?
— Ой, посмотрев повтор, я даже подумал, что это красная карточка.
— Даже красная?
— Да. Я действительно не видел его, делал шаг. С одной стороны был Мойзес, он меня подталкивал. Так получилось, но я этого не хотел! Нога пошла по прямой…
— По принципам чистой игры ты не хотел подойти к судье и сказать, чтобы он дал тебе желтую?
— В игре я не понял. Когда эпизод закончился, я подбежал к нему и увидел кровь. Это выглядело страшно! Я хочу извиниться, я не такой игрок, — сказал Сперцян «Матч ТВ».