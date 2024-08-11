Сперцян принес публичные извинения за грубый фол на Роше

— В первую очередь я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел.

— Если убрать предвзятость, то это эпизод на желтую карточку?

— Ой, посмотрев повтор, я даже подумал, что это красная карточка.

— Даже красная?

— Да. Я действительно не видел его, делал шаг. С одной стороны был Мойзес, он меня подталкивал. Так получилось, но я этого не хотел! Нога пошла по прямой…

— По принципам чистой игры ты не хотел подойти к судье и сказать, чтобы он дал тебе желтую?