Стало известно состояние здоровья Роши после фола Сперцяна в матче 4-го тура РПЛ

Напомним, полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу игроку красно-синих, после чего у Роши началось кровотечение. Позднее он покинул пределы стадиона на костылях.
«У Виллиана опухла лодыжка после вчерашней игры с “Краснодаром”. Ему пришлось наложить четыре шва. Ничего серьёзного, но будут произведены дополнительные тесты, чтобы выяснить его состояние здоровья», — сообщил источник «Чемпионата», близкий к игроку.
«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.