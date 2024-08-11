Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Тюмень
Ротор
Футбол. Премьер-лига
17:30
Крылья Советов
Факел
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
Родина
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
10.08
Краснодар
ЦСКА
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.08
Краснодар
ЦСКА
10.08
Зенит
Динамо
10.08
Оренбург
Акрон
10.08
Локомотив
Динамо Мх
9.08
Ростов
Рубин
9.08
Пари Нижний Новгород
Химки
5.08
Спартак
Крылья Советов
4.08
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно состояние здоровья Роши после фола Сперцяна в матче 4-го тура РПЛ

Источник, близкий к защитнику ЦСКА Виллиану Роше, сообщил о состоянии футболиста после грубого фола в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2), после которого бразилец не смог продолжить игру.

Краснодар
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Стало известно состояние здоровья Роши после фола Сперцяна в матче 4-го тура РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Напомним, полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу игроку красно-синих, после чего у Роши началось кровотечение. Позднее он покинул пределы стадиона на костылях.

«У Виллиана опухла лодыжка после вчерашней игры с “Краснодаром”. Ему пришлось наложить четыре шва. Ничего серьёзного, но будут произведены дополнительные тесты, чтобы выяснить его состояние здоровья», — сообщил источник «Чемпионата», близкий к игроку.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Читайте также от «Чемпионат.com»
«Сафонов потерпел катастрофу». Болельщики «ПСЖ» оценили дебют вратаря
«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на ОИ
Российского гребца дважды не пускали на Олимпиады, но он прорвался!
Соболев никому не нужен? История с «Зенитом» превратилась в моргалки
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь