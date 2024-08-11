Стало известно состояние здоровья Роши после фола Сперцяна в матче 4-го тура РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Напомним, полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу игроку красно-синих, после чего у Роши началось кровотечение. Позднее он покинул пределы стадиона на костылях.

«У Виллиана опухла лодыжка после вчерашней игры с “Краснодаром”. Ему пришлось наложить четыре шва. Ничего серьёзного, но будут произведены дополнительные тесты, чтобы выяснить его состояние здоровья», — сообщил источник «Чемпионата», близкий к игроку.