Данил Круговой назвал свои самые сильные футбольные качества

26-летний футболист присоединился к красно-синим в минувшем июне в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне Круговой принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.