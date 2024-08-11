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13:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Данил Круговой назвал свои самые сильные футбольные качества

Левый защитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал о своих самых сильных сторонах как футболиста.

ЦСКА
Данил Круговой назвал свои самые сильные футбольные качества | Источник: Чемпионат.com

«Мои самые сильные футбольные качества? Наверное, назову скорость и видение поля», — приводит слова Кругового Legalbet.

26-летний футболист присоединился к красно-синим в минувшем июне в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне Круговой принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

После четырёх матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал семь очков и на текущий момент занимает четвёртое место.

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