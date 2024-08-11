Игрок «Динамо» Мх Пальцев: какая разница, как Бобровский отсудит? Его всё равно спасут | Источник: Чемпионат.com

Напомним, один из защитников «Динамо» был удалён с поля за две жёлтые карточки, а в концовке встречи нападающий «Пари НН» Зе Турбо заработал спорный пенальти, который на 81‑й минуте реализовал Николай Калинский. Встречу обслуживал Ян Бобровский.

«Приятно, что Газизов и Гаджиев защищали команду из-за спорного судейства в матче с “Пари НН”, они должны так делать. Потому что если мы будем так делать, то нас дисквалифицируют и мы не сможем играть. Поэтому они для этого и есть.