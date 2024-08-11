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14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Алексей Миллер — о матче с «Динамо»: гроссмейстерская победа «Зенита»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поделился впечатлениями от победы «Зенита» в матче 4-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0).

Зенит
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Алексей Миллер — о матче с «Динамо»: гроссмейстерская победа «Зенита» | Источник: Чемпионат.com

— Запоминающаяся игра. Гроссмейстерская победа «Зенита».

— Вы имеете в виду роль тренера?

 — Да, в том числе. И команды, конечно. Сергей Семак — отличный тренер. Он умеет выигрывать такие игры. На его счету невероятное количество побед и поэтому уже огромный опыт. Ведь золотой фонд команды заключается в том, что в разных матчах, в зависимости от игры, команда умеет побеждать по‑разному. В том числе по тактике первыми не допустить ошибки, — приводит слова Миллера «Матч ТВ».

Единственный гол во встрече забил нападающий санкт-петербургского клуба Максим Глушенков. На 86-й минуте встречи вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил 11-метровый удар.

После четырёх сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с подмосковными «Химками». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
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