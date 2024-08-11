Алексей Миллер — о матче с «Динамо»: гроссмейстерская победа «Зенита»

— Да, в том числе. И команды, конечно. Сергей Семак — отличный тренер. Он умеет выигрывать такие игры. На его счету невероятное количество побед и поэтому уже огромный опыт. Ведь золотой фонд команды заключается в том, что в разных матчах, в зависимости от игры, команда умеет побеждать по‑разному. В том числе по тактике первыми не допустить ошибки, — приводит слова Миллера «Матч ТВ».