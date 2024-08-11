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14:53 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА обратится в ЭСК РФС по эпизоду с нарушением Сперцяна на Роше

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что армейцы обратятся в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в связи с эпизодом, произошедшим во время матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1), когда полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу защитнику красно-синих Виллиану Роше, после чего у него началось кровотечение. Позднее Роша покинул пределы стадиона на костылях.

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ЦСКА обратится в ЭСК РФС по эпизоду с нарушением Сперцяна на Роше | Источник: Чемпионат.com

«Мы обратимся в ЭСК РФС из-за эпизода с травмой Виллиана Роши и неудаления Эдуарда Сперцяна», — приводит слова Брейдо «РИА Новости Спорт».

Главный арбитра матча Владимир Москалёв и судьи, отвечавшие за систему VAR, не стали применять санкций к Сперцяну.

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