ЦСКА обратится в ЭСК РФС по эпизоду с нарушением Сперцяна на Роше
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что армейцы обратятся в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в связи с эпизодом, произошедшим во время матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1), когда полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу защитнику красно-синих Виллиану Роше, после чего у него началось кровотечение. Позднее Роша покинул пределы стадиона на костылях.
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