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16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Сегодня, 11 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел».

Крылья Советов
Факел
Источник: ФК "Крылья Советов"

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Галдамес, Олейников, Бабкин, Витюгов, Ежов, Шитов.

«Факел»: Беленов, Божин, Мастерной, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Алышин, Квеквескири, Щетинин, Мертенс, Ильин.

«Крылья Советов» занимают 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда не набрала ни одного очка за три матча. «Факел» заработал одно очко и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

В первом круге минувшего сезона РПЛ «Крылья Советов» разгромили «Факел» со счётом 3:0. Во втором круге самарский клуб одержал победу со счётом 1:0.

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