«Крылья Советов» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

«Крылья Советов» занимают 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда не набрала ни одного очка за три матча. «Факел» заработал одно очко и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.