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16:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Мостовой: «Зенит» ни в чём не превосходил «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы «Зенита» в матче 4-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0).

Зенит
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Александр Мостовой: «Зенит» ни в чём не превосходил «Динамо» | Источник: Чемпионат.com

«В матче “Зенит” — “Динамо” закономерной была бы ничья. “Зенит” ни в чём не превосходил “Динамо”. Моментов было считанное количество, потому что играли две сильные команды. По игре всё шло к ничьей.

На данный момент “Динамо” является конкурентом “Зенита” в борьбе за чемпионство. Думаю, ещё две или три команды должны создать эту интригу. Мы увидели, что местами и “Динамо” владело преимуществом, поэтому всё может быть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После четырёх сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.

Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
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