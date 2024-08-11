Александр Мостовой: «Зенит» ни в чём не превосходил «Динамо»

«В матче “Зенит” — “Динамо” закономерной была бы ничья. “Зенит” ни в чём не превосходил “Динамо”. Моментов было считанное количество, потому что играли две сильные команды. По игре всё шло к ничьей.



На данный момент “Динамо” является конкурентом “Зенита” в борьбе за чемпионство. Думаю, ещё две или три команды должны создать эту интригу. Мы увидели, что местами и “Динамо” владело преимуществом, поэтому всё может быть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.