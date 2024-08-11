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18:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Сегодня, 11 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и грозненский «Ахмат».

Спартак
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Спартак"

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Команды огласили стартовые составы.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Литвинов, Умяров, Пруцев, Денисов, Бонгонда, Барко, Угальде.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Ковачев, Камило, Агаларов.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за три матча. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

В первом круге минувшего сезона РПЛ команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Ахмат» обыграл красно-белых со счётом 2:1.

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