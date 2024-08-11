«Спартак» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за три матча. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.