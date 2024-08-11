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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Станкович объяснил, как «Спартаку» не допустить расслабленности после трёх подряд побед

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Спартак
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Станкович объяснил, как «Спартаку» не допустить расслабленности после трёх подряд побед | Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится в воскресенье в Москве и начнётся в 20:00.

— Как «Спартаку» не допустить расслабленности после трёх подряд побед?

 — В больших клубах всегда так, у тебя нет времени радоваться или плакать после побед и поражений. Отдохнули после матча — готовимся дальше. И так до конца чемпионата.

— Насколько довольны тем, как сейчас выглядит «Спартак»? Удалось ли донести до футболистов все идеи?

 — Это непрекращающийся процесс. Всегда есть над чем работать и что улучшать, мы стараемся это делать, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за три матча. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 15-й строчке.

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