В московском «Динамо» назвали справедливым пенальти в матче с «Зенитом»

«Я смотрел повтор. Показалось, было движение рукой, что увеличило площадь тела. Пенальти справедливый. Закрытая крыша? Было немного душновато. Но это для обеих команд. И решение принимается клубом-хозяином в соответствии с регламентом стадиона. В конце концов, на улице был дождь. Преимущество только в том, что у хозяев есть стадион, где можно делать климат-контроль», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».