Такого празднования гола в этом сезоне ещё не было! Самара дождалась победы в РПЛ

Крылья Советов — Факел — 2:0, видео, голы: Костанца, Ороско, обзор матча РПЛ, 11 августа 2024 года, чемпионат России | Источник: Чемпионат.com

В Самаре встретились два слабейших перед сегодняшним днём коллектива РПЛ. «Крылья Советов» были единственной командой чемпионата без набранных очков, а «Факел» имел одно. Команда Осинькина ушла со дна таблицы — одержала первую победу.

У «Крыльев Советов» настолько непростая турнирная и кадровая ситуация на старте сезона РПЛ, что Осинькин вынужден как можно быстрее бросать в бой новичков. Впервые в основе самарцев появились Гальдамес и Олейников. Чилиец занял место левого защитника, а экс-игрок «Ахмата» действовал на позиции атакующего полузащитника.

Несмотря на то что «Крыльям Советов» требовалось играть на победу, стартовый отрезок агрессивнее провели воронежцы. «Факел» поддавливал — мяч застрял на половине поля самарцев. Впрочем, это не привело к опасным моментам. Потом команда Осинькина стала больше владеть мячом, а игра ушла в единоборства. Два аутсайдера начала сезона РПЛ допускали много брака.

В первом тайме футбол был без ворот. Даже когда команда Игоря Черевченко осталась вдесятером из-за того, что защитнику Дзиову разбили бровь, и несколько минут играла в меньшинстве, «Крылья Советов» не нагрузили работой вратаря Беленова. Получили лишь один многообещающий штрафной, но Бейл зарядил мимо цели. В центре внимания оказывались нефутбольные события: стычка Божина с Рассказовым (оба заработали по жёлтой карточке), травма Калинина — левый латераль повредил заднюю поверхность бедра.

До перерыва команды Осинькина и Черевченко нанесли общими усилиями всего один удар в створ. На чужой трети соперникам не хватало креатива и мастерства. Воронежцы и вовсе совершили лишь два касания мяча в штрафной соперника. В то же время неплохое впечатление производил Гальдамес. Видимо, что чилиец — обученный игрок. Однажды тонким проникающим пасом легионер-новичок создал хороший момент для Шитова, а вот форвард не исполнил концовочку.

После перерыва удивил Осинькин — поменял флангами Рассказова и Ежова. В результате бывший правый защитник Рассказов стал играть левого вингера. Довольно оригинальное решение. Но главное, что тренер «Крыльев Советов» нашёл какие-то слова, которые оживили его команду. Самарцы увеличили скорость игры, лучше задвигали мяч. В штрафной «Факела» стало горячее. Правда, с голевыми моментами у ворот воронежцев не клеилось. Сам же «Факел» потерял ещё одного травмированного защитника — Сенхаджи.

У «Крыльев Советов» появились какие-то краски на флангах. Быстрые комбинации, передачи в штрафную. За полтайма самарцы сделали больше кроссов (девять против восьми), чем за всю первую половину, и больше точных (правда, всего одну против нуля до того). Наконец, на 70-й минуте команда Осинькина соорудила голевой момент. Солдатенков выиграл воздух после углового и бил головой, но сейв Беленова и штанга спасли «Факел» от гола. Тем не менее ещё через пять минут «КС» забили. Снова сработал стандарт. На сей раз победителем верховой дуэли стал Костанца, а ассистировал — Гальдамес.

Бразилец нестандартно отпраздновал свой гол — на эмоциях запрыгнул на трибуны и попал в объятия болельщиков! Более того, ещё через три минуты хозяева сделали счёт 2:0. Как же сыграли замены Осинькина! По ходу второго тайма он выпустил и Костанцу, и Ороско, который завершил красивую, типично самарскую многоходовую комбинацию. Рассказов, вернувшийся направо, вырезал передачу с фланга — аргентинец здорово сыграл на опережение.

В результате «Крылья Советов» добыли долгожданную победу при впечатляющей статистике. Команда Осинькина в четыре раза с лишним раза перебила соперника — 18:4 по ударам, 4:1 — по попаданиям в створ. «Факел» ничего не сумел придумать на последних минутах и завершил матч всего с тремя касаниями в штрафной Песьякова.