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11 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Получу 10 матчей дисквалификации, если скажу, что думаю о судьях». Тренеры «Спартака» и «Ахмата» — после 0:0 в Москве

Пресс-конференция Деяна Станковича и Магомеда Адиева.

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«Получу 10 матчей дисквалификации, если скажу, что думаю о судьях». Тренеры «Спартака» и «Ахмата» — после 0:0 в Москве | Источник: Спорт-Экспресс

Адиев: Я не настолько глуп, чтобы тянуть время с первых минут

— Довольно тяжелая игра, «Спартак» владел преимуществом, особенно в первом тайме. Мы не могли выйти из-под давления. Потом начало что-то в атаке у нас завязываться. В обороне сыграли достойно, но и свои шансы имели. Жаль, не забили. С точки зрения защиты — матч хороший. С точки зрения атаки — надо добавлять.

— Какие ошибки вы допустили в матче с «Локомотивом»? Как сегодня их исправляли?

— Выводы были связаны с нашими первыми двумя матчами. Надо было увеличивать атакующий потенциал, потому произвели определенные перестроения. Но, как показал матч с «Локо», мы оказались не совсем готовы к таким переменам. Так что после 0:5 надо было откатиться к нашим заводским настройкам. Было ясно, что «Спартак» будет владеть преимуществом. Мы отошли от своих атакующих действий в пользу обороны, чтобы не давать разгоняться спартаковцам на флангах.

— Затягивание времени Шелией — это ваша установка или его личная манера игры?

— Я не настолько глупый человек чтобы с первой минуты тянуть время. Ни я, ни один тренер в мире этого не скажет. Есть определенная специфика игры, футболисты это чувствуют. В первом тайме мы не могли выйти из-под давления «Спартака». Но Шелия тоже не самоубийца — у нас не клеится в атаке, а он туда будет мяч подкидывать. В первом тайме мы один раз убежали в быструю атаку, а мальчик не бросил нам быстро мяч — он тоже это понял. Так что это жизненные вещи. Я не виню ни Шелию, ни того мальчика.

— Как «Ахмат» будет исправлять игру в атаке? Когда команда начнет забивать?

— Есть набор креативных игроков, которые к нам пришли. За счет их потенциала мы и будем усиливать свою атаку. Просто надо их чуть-чуть встроить в игру.

— Почему сегодня не вышел на поле Бериша?

— Это было мое решение. Есть определенное планирование: у нас 6 матчей за 20 дней. Я решил равномерно распределить нагрузку.

— Учитывали ли вы низкорослую атаку «Спартака» при подготовке к матчу?

— Конечно. И тут мы чувствовали свое преимущество. Но «Спартак» в первом тайме именно поэтому пытался входить в штрафную через низкие передачи. Нам было важно не давать им пространства на флангах. Во втором тайме у них вышел высокий форвард, и мы поняли, что будет больше передач верхом.

— Есть ли еще необходимые позиции для усиления в «Ахмате»?

— Летом уже нет. До зимнего окна будем играть этим составом. Руководство выполнило мои пожелания по усилению позиций. Единственное, что плохо, — новички приехали только к началу чемпионата. Пока у них нет недельных циклов, не самая оптимальная форма. В сентябре будет пауза, будем их подводить. Но любого тренера спросите про усиление — каждый скажет, что всегда оно нужно.

Станкович: Я всех считаю игроками основы

— «Спартак» третий год не может выиграть у «Ахмата». Как вы готовились к этому матчу?

— Я живу сегодняшним днем. Мы хотели любой ценой выиграть. Я рискнул, поскольку победа была необходима. И мы ее заслуживали. Если это тот тип футбола, которому нам предстоит противостоять, мы найдем решение.

— Насколько тяжело вам было себя сдерживать по ходу игры из-за манеры работы арбитра?

— Не хочу комментировать работу судей. Если я скажу все, что думаю, получу 3−4−5 или даже 10 матчей дисквалификации. Хочу отметить ребят, которые бились, не жалели себя, отдавались игре полностью.

— Прокомментируйте замены, которые вы сегодня производили.

— Не стану объяснять. Это моя работа и мои решения. У нас могут быть разные точки зрения, но своих ребят я буду защищать до смерти. Стартовый состав для меня — 20 с лишним игроков. Я всех считаю игроками основы. Выводы мы делаем на основе того, как идет работа в тренировочном цикле.

— Оцените игру Маркиньоса на позиции «восьмерки».

— Для меня он скорее был «десяткой» сегодня. При низком блоке, когда соперник обороняется в 20 метрах от ворот, Барко и Маркиньос сегодня были двумя «десятками». Далее — Угальде и Бонгонда, а потом и Виллиан — форварды. Даже на тренировках очень тяжело вскрывать оборону, играя шесть на шесть. А сегодня было восемь против десяти на 20−25 метрах поля. Маркиньос же может быть и вингером, и «десяткой». Уверен, на длинной дистанции он себя покажет. Но сегодня не только он, но и многие другие заслуживают комплиментов.

— Как вам игра Литвинова, который вновь вышел в центре обороны?

— Литвинов был феноменален! Это золотой игрок. Очень нравится работать с ним, тренировать его. Это настоящий лев.

Артем Калинин

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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