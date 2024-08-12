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00:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит»: перезагрузка Семака и рывок к седьмому золоту подряд

Такие выводы сделал обозреватель «СЭ» по итогам матча сине-бело-голубых с «Динамо» (1:0).

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
«Зенит»: перезагрузка Семака и рывок к седьмому золоту подряд | Источник: Анна Мейер, ФК «Зенит»
Мнение.

Руки прочь от Муми! Да, Нгамале не забил тот злосчастный пенальти, но именно камерунец был в моем понимании самым смелым, по-спортивному злым и острым игроком «Динамо» в концовке субботнего матча с «Зенитом». В то время как Константин Тюкавин вообще словно отсутствовал на поле, африканец и голевой момент создал, и ответственность за исполнение 11-метрового на себя взял. У этого парня — сильный характер, это настоящий боец, и если бы у бело-голубых таких было побольше, тогда команда Марцела Лички могла бы всерьез побороться с «Зенитом» за золото и в этом сезоне.

А так… Да, у Лички на целых два трофея в карьере больше, чем, скажем, у Валерия Карпина, против которого Сергей Семак успешно сыграл в прошлом туре. Но победа в Кубке и Суперкубке Белоруссии — не самый серьезный аргумент для нашего чемпионата, если говорить о борьбе за титул. Да, кто-то скажет: до «Зенита» Семак тоже работал в скромной «Уфе», так почему бы чеху не стать чемпионом с «Динамо» после «Оренбурга»? В теории — все верно. Но — не в РПЛ-2024/25.

Мало того что у сине-бело-голубых с самого дебюта начал феерить Максим Глушенков, по традиции хорош Вендел и даже несколько утерявший мотивацию Клаудиньо отдает в таком важном матче предголевую передачу, так еще и новый голкипер невского клуба Евгений Латышонок отбивает пенальти. А ведь такого в чемпионате России с вратарями питерцев не случалось очень давно! Нет, ребята, не отдаст Семак золото никому. Тем более — тренеру-симпатяге, который стильно смотрится на бровке, но пока не выглядит готовым к борьбе за трофей на сто процентов. Уж извините, болельщики бело-голубых.

Фоторепортаж
Глушенков принес «Зениту» победу над «Динамо»

«Зенит» если и может проиграть чемпионство, то только самому себе. С мастерством и так все понятно, но матч с «Динамо» показал, что сине-бело-голубые готовы не только крушить соперников, но и при необходимости вытаскивать победы на зубах. Это провалившемуся на «Газпром Арене» «Ростову» Глушенков закладывал эстетские голы, а вот одному из главных конкурентов нанес «рабоче-крестьянский» укол. И вообще Максим проделал огромный объем черновой работы: не гнушался пахать в обороне, лез в борьбу и подкаты, получил желтую карточку. Справедливо, что лучшим игроком встречи признали именно его, а не Латышонка — при всем уважении к последнему.

Нынешний «Зенит», как я вижу, вышел из сомнамбульного состояния прошлого сезона. Появление сразу четырех новых россиян, для которых чемпионство в новинку, явно дало положительный эффект в раздевалке. А Глушенкова бразильцы и вовсе сразу приняли за своего. Понятно, что по ходу сезона у питерцев будут какие-то спады или осечки, но команда выглядит ментально свежей и способной преодолеть эти трудности. А Семак вновь смотрится уверенным в своей команде человеком, сумевшим в очередной раз ее перезагрузить. Вспомните беспокойного Сергея Богдановича весеннего образца — и почувствуйте разницу.

Все это, конечно, не означает, что у «Зенита» вообще нет слабых мест. В частности, решения Семака по ходу непростого матча с «Динамо» показали, что явно сдали в конкурентной борьбе Андрей Мостовой и Иван Сергеев. Появление на поле Изидора (от безысходности) подчеркивает проблему и наводит на мысль, что охота за форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой еще не окончена. Еще раз вернусь и к Клаудиньо. Никто не спорит, что мастерства ему не занимать, но клубу с ним надо что-то делать. Голова у бразильца явно забита не «Зенитом», и это рано или поздно аукнется.

Жаль, что совсем пропал с радаров молодой и талантливый хавбек Дмитрий Васильев, но, видимо, 20-летний парень совсем потерялся на фоне жесткой конкуренции. Ему срочно нужна игровая практика — тут подойдет даже ФНЛ. До конца лета «Зенит», думаю, расстанется еще с рядом футболистов. При этом не исключено и появление новичков. Семаку не привыкать к сюрпризам и трансформациям состава, иначе он не приводил бы сине-бело-голубых к чемпионству шесть лет подряд. В год 100-летия «Зенита» тренер, уверен, сделает это в седьмой раз. Если только в дело не вмешается старик Хоттабыч.

Георгий Кудинов

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