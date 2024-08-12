Салихова: денег вливается в «Спартак» не меньше, чем в «Зенит», но отрыв от них растёт

«Пусть “Спартак” выигрывает, но мне латинский проект не нравится. Считаю, что на одного легионера должно быть два русских, а лучше — три. Болельщики уже третий год жаждут побед. Многим казалось, что вот наконец попрёт. И денег вливается в клуб не меньше, чем в “Зенит”, но отрыв от них тем не менее всё больше.



Почему не нравится латинский проект? Представьте, если бы такие футболисты, как Барко и Угальде, играли против защитников типа Игнашевича и Березуцких. Они бы их сломали при первой же попытке атаки. Поэтому веры, что Барко и Угальде — это новые Алекс и Веллитон, у меня нет. Дай бог, чтобы Барко клал штрафные в стиле Фернандо», — приводит слова Салиховой Sport24.