Текущие события
Футбол. Первая лига
17:30
Уфа
Урал
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
11.08
Крылья Советов
Факел
Футбол. Первая лига
11.08
Чайка
Родина
Футбол. Первая лига
11.08
Арсенал
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
11.08
Спартак
Ахмат
Все события
16:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Салихова: денег вливается в «Спартак» не меньше, чем в «Зенит», но отрыв от них растёт

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о трансферной политике красно-белых.

Спартак
Зенит
Салихова: денег вливается в «Спартак» не меньше, чем в «Зенит», но отрыв от них растёт | Источник: Чемпионат.com

«Пусть “Спартак” выигрывает, но мне латинский проект не нравится. Считаю, что на одного легионера должно быть два русских, а лучше — три. Болельщики уже третий год жаждут побед. Многим казалось, что вот наконец попрёт. И денег вливается в клуб не меньше, чем в “Зенит”, но отрыв от них тем не менее всё больше.

Почему не нравится латинский проект? Представьте, если бы такие футболисты, как Барко и Угальде, играли против защитников типа Игнашевича и Березуцких. Они бы их сломали при первой же попытке атаки. Поэтому веры, что Барко и Угальде — это новые Алекс и Веллитон, у меня нет. Дай бог, чтобы Барко клал штрафные в стиле Фернандо», — приводит слова Салиховой Sport24.

По итогам четырёх стартовых туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали семь очков. Возглавляет таблицу чемпионата санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые имеют в своём активе 12 очков.

В летнее трансферное окно состав красно-белых пополнил аргентинец Эсекьель Барко, а также два бразильца — Маркиньос и Виллиан Жозе. Также в клубе выступает костариканец Манфред Угальде.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Сафонов потерпел катастрофу». Болельщики «ПСЖ» оценили дебют вратаря
«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на ОИ
Российского гребца дважды не пускали на Олимпиады, но он прорвался!
Соболев никому не нужен? История с «Зенитом» превратилась в моргалки
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь