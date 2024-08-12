«Ахмат» объявил о продлении контракта с Беришей | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Предыдущий контракт игрока был рассчитан до завершения текущего чемпионата. Таким образом, Бериша будет защищать цвета футбольного клуба «Ахмат» ещё три сезона, с учётом нынешнего.

За «Ахмат» Бериша провёл 186 матчей в официальных турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 22 голевые передачи.

«Желаем Бернарду еще много игр, голов и побед!» — говорится в сообщении клуба.