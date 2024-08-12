«Это ужасно». Агент — о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Соболева

«Ситуация с Соболевым? Это ужасно. Когда ему главный тренер команды, которая его зовёт, говорит: “Мы тебя хотим”…



Сейчас, оттягивая, он с каждым днём отдаляется и от “Зенита”, и от “Спартака”. Он должен плюнуть на всё, что ему советуют, и подумать о своей карьере.



Прийти к руководству “Спартака”, объясниться, сказать: “Я запутался, я чисто по-человечески виноват”, потом извиниться перед болельщиками “Спартака” и вернуться в команду. У него нет другого выхода», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».