«Это ужасно». Агент — о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Соболева
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Ситуация с Соболевым? Это ужасно. Когда ему главный тренер команды, которая его зовёт, говорит: “Мы тебя хотим”…
Сейчас, оттягивая, он с каждым днём отдаляется и от “Зенита”, и от “Спартака”. Он должен плюнуть на всё, что ему советуют, и подумать о своей карьере.
Прийти к руководству “Спартака”, объясниться, сказать: “Я запутался, я чисто по-человечески виноват”, потом извиниться перед болельщиками “Спартака” и вернуться в команду. У него нет другого выхода», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Напомним, в прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.