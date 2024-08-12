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21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это ужасно». Агент — о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Соболева

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева.

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«Это ужасно». Агент — о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Соболева | Источник: Чемпионат.com

«Ситуация с Соболевым? Это ужасно. Когда ему главный тренер команды, которая его зовёт, говорит: “Мы тебя хотим”…

Сейчас, оттягивая, он с каждым днём отдаляется и от “Зенита”, и от “Спартака”. Он должен плюнуть на всё, что ему советуют, и подумать о своей карьере.

Прийти к руководству “Спартака”, объясниться, сказать: “Я запутался, я чисто по-человечески виноват”, потом извиниться перед болельщиками “Спартака” и вернуться в команду. У него нет другого выхода», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, в прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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