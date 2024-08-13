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09:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Константин Генич отреагировал на первую отставку в новом сезоне РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал увольнение российского специалиста Игоря Черевченко с поста главного тренера воронежского «Факела».

Факел
Константин Генич отреагировал на первую отставку в новом сезоне РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Это был лишь вопрос времени. Думаю, ни у кого этот ход не вызывает удивления», — написал Генич в своём телеграм-канале.

12 августа «Факел» объявил о расторжении контракта с Игорем Черевченко. Он возглавлял команду с апреля текущего года. Накануне в Самаре прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» встречались с воронежским «Факелом». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, воронежцы остались с одним очком и опустились на последнее, 16-е место в таблице РПЛ.

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