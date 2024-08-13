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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Уникальный старт Латышонка в «Зените». Это будущий наследник Малафеева?

Евгений — теневой герой команды Семака на старте сезона.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Игра вратаря Евгения Латышонка за Зенит — статистика, что пишут, трансфер из Балтики, мнение Семака, подробности | Источник: Чемпионат.com

Пока все говорят о феномене Максима Глушенкова, чуть в стороне остаются действия Евгения Латышонка. Совсем не удивительная история: ведь на эту позицию обращают внимание только в случае ошибок. Вспомните, как в прошлом сезоне за косяки предъявляли Михаилу Кержакову или Денису Адамову. Особенно когда их действия влияли на результат.

С нового сезона просто не до чего докопаться. Поэтому о вратарской позиции никто не говорит. Хотя происходят удивительные для нынешней ситуации вещи: в рамке играет новичок, который пришёл из вылетевшего клуба. Абсолютно нетипичная история для «Зенита». В первых трёх турах у Латышонка было не так много работы (несмотря на большое количество ударов, опасными можно назвать единицы), но с «Динамо» ситуация сложилась совсем другая: когда на последних минутах в твои ворота ставят пенальти, то ответственность только на голкипере. И Евгений справился — потащил удар Муми Нгамалё, а после матча уверенно заявил, что знал, куда будет бить соперник. Однако даже при таких обстоятельствах не стал героем встречи. Приз лучшему отдали Максиму Глушенкову. Не в первый раз. Хотя Семак согласился, что награды достоин и Евгений.

Вообще, новый вратарь, очевидно, нравится тренерскому штабу. Это было понятно ещё со сборов. В клубе рассказывали, что Латышонок здорово проявил себя с первых дней работы в команде. И довольно быстро стало понятно, что именно на него сделают ставку. Хотя прошлый сезон в качестве основного заканчивал Адамов. А до этого в воротах играл Кержаков. Вот что сказал Семак после матча с «Ростовом».

«На сегодняшний день Латышонок играет уверенно, делает свою работу хорошо. Это новый для него вызов. Не одно и то же играть за “Балтику” и за “Зенит”. Хотя в последних матчах он здорово вовлечён в игру. И радует нас ею».

Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

После «Динамо» у тренера был новый повод похвалить игрока. Ведь у него несколько достижений. Например, он первый вратарь «Зенита» за 10 лет, который взял пенальти в домашнем матче РПЛ. В 2014-м подобное сделал Юрий Лодыгин. Четыре матча «на ноль» — повторение предыдущего достижения Латышонка. Правда, в «Балтике» четыре «сухаря» он «насушил» за 26 матчей. А теперь несколько деталей: Евгений отражает в среднем 3,4 удара за матч, при этом, соответственно, у него 100% отбитых ударов. Делает в среднем 0,9 спасения за игру. Плюс у него в среднем 88% точных передач. И главное — никто в современном истории «Зенита» не дебютировал с аналогичной статистикой.

При этом Латышонок остаётся удивительно спокойным. Без лишних эмоций реагирует на свои успехи и повторяет, что всё это результат общей работы.

«Я не думаю о месте в составе. Я работаю, тренируюсь и отдаюсь [игре]. Тренер уже принимает решение. Естественно, в “Балтике” было больше моментов. Каждую игру отдавался на максимум. Очень много моментов. В “Зените” другая работа. Приходится держать концентрацию, больше играть ногами. Пока справляюсь. Надеюсь, с каждой игрой буду прибавлять. Разница между маленьким клубом и большим, конечно, есть во всём: уровень инфраструктуры, игроки, огромный тренерский штаб. Очень хорошие условия. Освоился очень быстро. Помогли тренеры и игроки. Я всем им очень благодарен».

Евгений Латышонок
вратарь «Зенита»

Понятно, что парню рано расслабляться. Все прекрасно помнят прошлые сезоны, когда голкиперов в, «Зените» отправляли на скамейку после первой же ошибки. Пока у Латышонка они и правда отсутствуют. Но очевидно, что любой голкипер рано или поздно их допускает.

Так что пока говорить о нём как о первом номере на долгие годы или как о наследнике Вячеслава Малафеева очень рано. Хотя если это случится, вряд ли для кого-то это станет удивлением.

Дмитрий Зимин

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