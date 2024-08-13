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Максименко: «В “Спартаке” капитанская повязка ничего не значит»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко поделился эмоциями от получения статуса капитана красно-белых.

Источник: РИА "Новости"

Максименко получил капитанскую повязку после ухода из команды защитника Георгия Джикии.

— Вы капитан команды. Что это означает применительно к полю, где вы часто бываете далеко от эпизода?
— У нас капитанский совет, поэтому повязка ничего не значит. Просто она в данный момент у меня. Есть ребята, кто тоже входит в совет, они на поле и могут подсказать. Тот же Срджан Бабич. Что-то, если надо, я сам могу к судье подойти и сказать, — заявил Максименко в интервью РБ Спорт.

Ближайший матч «Спартак» проведет в гостях против самарских «Крыльев Советов» в Кубке России завтра, 14 августа.