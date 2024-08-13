Максименко: «В “Спартаке” капитанская повязка ничего не значит»

Максименко получил капитанскую повязку после ухода из команды защитника Георгия Джикии.
— Вы капитан команды. Что это означает применительно к полю, где вы часто бываете далеко от эпизода?
— У нас капитанский совет, поэтому повязка ничего не значит. Просто она в данный момент у меня. Есть ребята, кто тоже входит в совет, они на поле и могут подсказать. Тот же Срджан Бабич. Что-то, если надо, я сам могу к судье подойти и сказать, — заявил Максименко в интервью РБ Спорт.
Ближайший матч «Спартак» проведет в гостях против самарских «Крыльев Советов» в Кубке России завтра, 14 августа.