«Факел» рассматривает варианты игр без зрителей и переноса матчей на запасное поле

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб «Факел» в связи с оперативной обстановкой рассматривает несколько вариантов организации двух следующих домашних матчей, в числе которых проведение игр без зрителей и перенос на запасное поле в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.
«По “Факелу” изучаются несколько вариантов, в их числе игры без зрителей и перенос матчей на запасное поле, которым в нашем случае заявлен стадион “Локомотив” в Москве», — отметили в пресс-службе.
15 августа команда из Воронежа проведет домашний матч группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России с тольяттинским «Акроном». В следующем туре чемпионата России «Факел» 18 августа примет московский «Спартак».
Ранее правительство Воронежской области приняло решение о приостановлении проведения всех массовых мероприятий в регионе в целях безопасности. Также обсудили возможность переноса массовых мероприятий, которые запланированы частными организациями. «С учетом оперативной обстановки губернатор призвал перенести на более поздние даты все события с большим количеством людей», — добавили в пресс-службе.
«Факел» после четырех туров в Мир-РПЛ набрал 1 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В Кубке России после первого тура воронежцы идут на третьем месте в группе D, не набрав ни одного очка.