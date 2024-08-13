«Факел» рассматривает варианты игр без зрителей и переноса матчей на запасное поле

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб «Факел» в связи с оперативной обстановкой рассматривает несколько вариантов организации двух следующих домашних матчей, в числе которых проведение игр без зрителей и перенос на запасное поле в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.